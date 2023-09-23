قال الإعلامي أسامة كمال، إنه قضى الـ4 سنوات الماضية -إلا فيما ندر- في صمت وتأمل لأحوال مصر وأهلها وأحوال العالم من حوله.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء السبت: «رأيت وقرأت كثيرًا، ولا أستطيع القول إنني كونت صورة شبه كاملة، لكن كل الناس تسأل لماذا وكيف وماذا يحدث».

وأكمل: «الكبوات كتير صحيح، والمشاكل بتزيد حقيقي، وإحنا قادرين نستحمل، لكن من حقنا نعرف والناس تفهم الدنيا فيها إيه ورايحة على فين، هل في انفراجة جاية؟ بإيدنا حاجات كتير؛ دولة وحكومة ورجال الأعمال والمواطنين».

ونوه أن الطبقة المتوسطة مهمومة وتعاني، خاصة أن الأزمات تؤثر عليها بصورة كبيرة، قائلًا إنها تتكون في داخلها من أكثر من طبقة.

واستطرد: «الأزمات لما بتيجي اللي في الطبقة الخامسة بينزل للطبقة السابعة وبتبقى مشكلة، لو مدخل ولاده مدارس معينة، المدارس دي مبترحمش وبتزود مصروفاتها، والشخص بيكون مضطر يخرج ولاده من المدرسة ويوديهم مدرسة تانية».

ولفت إلى أن الأبناء أغلى شيء يستثمر فيه المواطن المنتمي للطبقة المتوسطة؛ لأنه يؤمن بأنه الاستثمار الأمثل والأحسن، معقبًا: «طبيعي تلاقيه مهموم.. الناس عاوزة تبقى مستورة وتربي عيالها بشكل يطلعوا فيه بشكل أحسن منها».