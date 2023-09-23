أنشيلوتي يُعلن جاهزية فينيسيوس لديربي مدريد ضد أتلتيكو

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أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن جاهزية لاعبه البرازيلي فينيسيوس لمواجهة ديربي مدريد ضد أتلتيكو.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد مضيفه أتلتيكو، غدًا الأحد، في مواجهة ديربي مدريد في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني «الليجا».

قال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة:«فينيسيوس تعافى من الإصابة وجاهز بنسبة 100%».

وأكمل:«المنافسة عالية للغاية في منطقة الوسط، ومن الصعب ترك اللاعبين على مقاعد البدلاء، لا يمكنك أن تحزن إذا حصلت على 100% من قوتك».

وكان النجم البرازيلي تعرض للإصابة خلال مباراة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، وأشارت تقارير إلى أن الإصابة ستبعده عن الملاعب لمدة 6 أسابيع.

يذكر أن يحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة ولديه 15 نقطة، بينما يمتلك أتلتيكو مدريد 7 نقاط في المركز السابع.