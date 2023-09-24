وفاة مدير معهد نوبل النرويجي السابق جير لوندشتاد

توفي جير لوندشتاد، مدير معهد نوبل النرويجي السابق الذى شغل منصبه لفترة طويلة، يوم أمس الجمعة، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 78 عاما ، حسبما أكدت عائلة المؤرخ لصحيفة افتنبوستن النرويجية اليوم السبت.

وأشادت الصحيفة في نعي، بلوندشتاد باعتباره "السيد نوبل"، الذي أعطى جائزة نوبل للسلام المزيد من المعنى والعظمة.

وأكد معهد نوبل وفاة لوندشتاد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال رئيس لجنة نوبل، بيريت ريس أندرسن، والمدير الحالي للمعهد، أولاف نجولشتاد، إنهما تلقيا الخبر بحزن شديد.

وقالل إن لوندشتاد قام بعمل كبير لتعزيز مكانة جائزة نوبل للسلام في النرويج والعالم.

وكان لوندشتاد مديرا لمعهد نوبل من عام 1990 إلى عام 2014. وعمل أيضا أمينا للجنة نوبل، التي تمنح جائزة نوبل للسلام سنويا.

يشار إلى أن الإعلان عن الحائزين على جائزة نوبل لهذا العام سيتم في أوائل أكتوبر، وستكون جائزة نوبل للسلام في 6 أكتوبر، وهي الجائزة الوحيدة التي تمنح في أوسلو بدلا من ستوكهولم.