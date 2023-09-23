محمود التميمي: فيلم مئوية ميلاد هيكل يؤرخ لشخصيته من منظور جديد ومختلف

قال الكاتب الصحفي محمود التميمي، المنتج الفني للفيلم التسجيلي الذي يعرض في احتفالية مئوية ميلاد الأستاذ محمد حسنين هيكل، اليوم السبت بمتحف الحضارة، يؤرخ لشخصية هيكل بمنظور جديد ومختلف رة، إن الفيلم بينما هو على أعتاب قرن من الحضور.

ونشر التميمي عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، صورة لجلسات العمل في منزل الأستاذ هيكل وتوقيع عقد انتاج الفيلم قبل عدة أشهر، مع الإنسانة الرائعة رفيقة عُمر الأستاذ هيكل والباحثة القديمة في آثار القاهرة السيدة هدايت تيمور، أو كما تحب هي «هدايت هيكل».

وأشار إلى أنه يسعده في مئوية ميلاد الأستاذ محمد حسنين هيكل، المساهمة في هذا الحدث بجُهد يرجو أن يليق باسمه وبتاريخ الصحافة المصرية، بترشيحه من الكاتب الصحفي محمد هاني لإنتاج هذا المشروع لصالح أسرة هيكل ومؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية.

ووجه الشكر لأسرة الأستاذ هيكل، قائلا: «أرهقناهم معنا خاصة الأستاذ حسن هيكل والدكتور أحمد هيكل».

كما توجه بالشكر للكاتب الصحفي محمد هاني قائلا: «بلُغة العملاق الراحل شكراً بغير سقف ولا أرض لأستاذي محمد هاني صديق أسرة الأستاذ هيكل ورفيقه في مشوار حلقات cbc الذي رشح شركتي للأسرة و تابع معي و لم يبخل بالمشورة في كل مراحل العمل».

وتابع: «شكراً قبل كل ذلك وبعده لاسم الأستاذ محمد حسنين هيكل، فلقد ترك رصيداً من الألق نجتمع حوله ليبهرنا كل مرة مثل بحيرة جميلة من البريق وسط صحراء قاحلة، أو كما كتبت عنه قبل ٢٠ سنة في عيد ميلاده الثمانين.. هيكل .. بريق بلا ظلال».