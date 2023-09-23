أعلن نادي فرانكفورت الألماني لكرة القدم، اليوم السبت، أن قائد الفريق سيباستيان روده سيغيب عن الفريق في الوقت الحالي بسبب إصابة في ربلة الساق (السمانة).

وقال فرانكفورت أن روده تعرض لإصابة في وتر في ربلة الساق خلال الشوط الأول من المباراة التي فاز فيها الفريق على أبردين 2 / 1 في دوري المؤتمر الأوروبي وتم استبداله في الدقيقة 38.

ولم يذكر النادي موعد عودة اللاعب، وذكر فقط إنه سيغيب في الفترة الحالية. وكان اللاعب البالغ من العمر 32 عاما عاد لتوه بعد إصابته بالإنفلونزا.

ويستضيف فرانكفورت فريق فرايبورج غدا الأحد، وتحوم الشكوك حول مشاركة ماريو جويتزه في اللقاء.