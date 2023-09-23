قال محمد البهي، عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن رئيس الاتحاد، عرض فكرة دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



قال المهندس محمد البهي، عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن رئيس الاتحاد المهندس محمد السويدي، عرض فكرة دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، خلال اجتماع مع مجلس الإدارة، كنوع من «رد الجميل» لما قدمه الأخير للصناعة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الحاضرين أجمعوا على دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، معقبًا: «نحتاج آلة حاسبة لحصر الإنجازات ومازال القادم أفضل».



ولفت إلى أن القائمين على الاتحاد تشرفوا بلقاء الرئيس السيسي في فترة الانتخابات الأولى، منذ ما يقرب من 10 سنوات، مؤكدًا أن «اهتمام الرئيس بالصناعة، خاصة المشروعات الصغيرة والصناعات المغذية التي تعمل على زيادة القيمة المضافة في القطاع، كان واضحًا».



وذكر أن «تفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية، باكورة ما قدمه الرئيس السيسي للصناعة، وتلاه ما جاء بعد ذلك من إنشاء البنية التحتية، وتوسعة الموانئ، وغيرها من المشروعات ذات التأثير المباشر على القطاع».



ونوه بأن القطاع عانى من الانفلات الأمني بعد أحداث 2011، خاصة مع نهب السيارات المحملة بالبضائع على الطرق، وتقليص الورديات إلى واحدة؛ بما أثر بصورة كبيرة على المصانع.



وأشاد بدور مبادرة «حياة كريمة» في تحسين حياة العمال؛ الأمر الذي ينعكس بصورة كبيرة على الإنتاج، مختتمًا: «الرئيس قدم الكثير مؤخرا للقطاع؛ بدءًا من دعم المشروعات الحديثة والصناعات الكثيفة العمال إلى المزايا الضريبية، ونطمح أن يستكمل الرئيس السيسي ما بدأه».



وطالب اتحاد الصناعات المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالترشح لفترة رئاسية جديدة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لاستكمال مسيرة الإنجازات للقطاع الصناعي، وجهوده الحثيثة تجاه التنمية البشرية وبناء الإنسان، ودعمه للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، وتشجيع المستثمرين على إقامة المجمعات الصناعية التي لها بـالغ الأثر على الاقتصاد الوطني،





