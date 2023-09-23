استشاري: 100 يوم صحة قدمت أكثر من 33 مليونا و549 ألف خدمة مجانية للمواطنين

كشف الدكتور محمد حسن المنيسي، استشاري الجهاز الهضمي بقصر العيني، عن جهود مبادرة 100 يوم صحة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم السبت، إن مبادرة 100 يوم صحة تأتي ضمن جهود كبيرة للدولة في مجال الصحة، والموجهة للقضاء على المشاكل الصحية في مصر.

ولفت إلى أن المبادرة قدمت أكثر من 33 مليونا و549 ألف خدمة مجانية للمواطنين خلال 89 يوما، موضحًا أن هذه الحملات بدأت بالقضاء على فيروس سي.

وذكر أن مصر نالت إشادة عالمية أنها خالية تماما من فيروس سي بتقرير منظمة الصحة العالمية، والأجدر من ذلك أن العالم صرح بأنه تجب الاستفادة من الخبرة المصرية في التعامل مع الفيروس.

https://www.youtube.com/watch?v=7rZIgk-Og8A