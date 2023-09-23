العرض العراقي «ملف 12» أول عروض مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

شهدت خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية، اليوم السبت، العرض المسرحي العراقي "ملف 12"، ضمن عروض مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي الـ13، حيث تدور فكرة العرض حول قضية الهجرة التي أصبحت مشكلة كبيرة في العديد من الدول، خاصة العربية، والعرض من إخراج مرتضى علي مدير الفرقة، ودراماتوج علي دعيم.

ويشارك بالتمثيل في العرض كل من الفنان فكرت حسين، علي جابر، مهتدي باسم، مؤمل حيدر، أسعد ماجد.

وقال الفنان فكرت حسين، إن "هذه المشاركة الأولى لنا في مهرجان الإسكندرية المسرحي الذي له سمعة جيدة جدا في العراق، ولذلك جئنا للمشاركة هذا العام وشاركنا في العام الماضي في القاهرة بعرض إعادة ضبط مصنع، وفوزنا بجائزة أفضل سينوغرافيا، وشاركنا هذا العام أيضا في مهرجان القاهرة بعرض ملف 12، وفاز العرض بجائزة أفضل سينوغرافيا أيضا، وجئنا للإسكندرية لنقول إن المسرح العراقي الآن له أسلوب وشكل مختلف.

وانطلقت فعاليات المهرجان، مساء أمس الجمعة، بحفل افتتاح الدورة الـ13 بمكتبة الإسكندرية، بحضور عدد من الفنان وعلي رأسهم الفنان أحمد رزق، الذي تحمل الدورة اسمه، الفنان حمدي الميرغني، الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان، وأحمد صيام، وعارفة عبدالرسول، والدكتورة رانيا فتح الله، والدكتور أبو الحسن سلام، والدكتور جمال ياقوت، والملحن كريم عرفة، ولفيف من الفنانين ومحبي المسرح والفن، وبدأ الحفل بفيلم توثيقي عن فنان الشعب سيد درويش بمناسبة مرور 100 على رحيله، ثم السلام الجمهوري، ثم أوبريت "أغنية المهرجان" .

وتم اختيار 3 عروض مصرية لتمثيل جمهورية مصر العربية بالمهرجان هذا العام، بالإضافة إلى عدة عروض من مختلف الدول العربية، بواسطة لجنة مشاهدة من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة، واختارت اللجنة العروض التي ستشارك في المهرجان من "مصر، وفلسطين، إسبانيا، سلطنة عمان، المغرب، العراق، تونس، إيطاليا، الأردن، الكويت، الإمارات العربية المتحدة".