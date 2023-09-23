ألقت الشرطة النرويجية القبض على أندريه ميدفيديف، القائد السابق بمجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، اليوم السبت، للاشتباه في محاولته عبور الحدود عائداً إلى روسيا بطريقة غير قانونية بعد طلب اللجوء في النرويج في وقت سابق.

وقال برينيولف ريسنس، محامي ميدفيديف إن الشرطة النرويجية ألقت القبض على موكله للاشتباه في أنه حاول عبور الحدود عائداً إلى روسيا بشكل غير قانوني بعدما طلب اللجوء في النرويج في وقت سابق هذا العام، بحسب وكالة "رويترز".

وأوضح ريسنس أن القبض على موكله حدث بسبب سوء فهم، مضيفاً: "كان هناك لرؤية ما إذا كان بوسعه إيجاد المكان الذي عبر منه (إلى النرويج في يناير). وجرى توقيفه حينما كان في سيارة أجرة. ولم يكن قط بالقرب من الحدود... لم يكن في نيته أبدا عبور الحدود (إلى روسيا)".

من جهته، وصف ميدفيديف، الذي فر من روسيا في يناير الماضي عبر حدودها مع النرويج في القطب الشمالي، كيف ركض هرباً من الحراس الروس الذين كانوا يطلقون الرصاص عليه. كما تحدث عن الوقت الذي قضاه في القتال في أوكرانيا ضمن عمليات فاجنر.

وقالت الشرطة، في بيان في وقت متأخر يوم الجمعة، إنها احتجزت رجلاً في العشرينات من عمره لمحاولته العبور إلى الحدود الروسية بطريقة غير قانونية، لكنها لم تذكر اسمه. ورفض شرطي من شرطة فينمارك المحلية الكشف عن هوية الرجل المحتجز.

يذكر أنه يسمح فقط بعبور الحدود إلى روسيا من خلال نقاط محددة.