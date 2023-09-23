مهرجان القاهرة يفتح باب التسجيل لورشة تطوير الأفلام القصيرة

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي، فتح باب التقديم لورشة تطوير عدد من الأفلام القصيرة خلال جلسات تطوير فردية مكثفة مع صناع الفيلم على مدار يوم عمل خلال فاعليات المهرجان.

يأتي ذلك بالشراكة بين منصة "أيام القاهرة لصناعة السنيما" وورشة "سرد- مريم نعوم" و"ميدفست"، حيث يمتد التقديم إلى يوم ٣ أكتوبر المقبل.

وأوضح المهرجان عبر حسابه بموقع فيسبوك، أن من شروط التقديم أن يكون سيناريو العمل لفيلم قصير مدته بحد أقصى 15 دقيقة، وأن ينتمي لنوعية الدراما الطبية، على أن يكون مخرج الفيلم قد أخرج بالفعل عمل فني سابق تم عرضه بإحدى منصات العرض أو المهرجانات.

ويفضل أن يتم تقديم العمل من قبل فريق كامل "مخرج، كاتب ومنتج"، حيث سيتم اختيار ٤ أفلام للتطوير، وإبلاغ صناعها عبر البريد الإلكتروني.