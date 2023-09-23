تعرف على مجموعة طائرة سيدات الزمالك في الدور التمهيدي لبطولة الدوري

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أسفرت قرعة الدور التمهيدي لبطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة للموسم الجديد، والتي أقيمت اليوم السبت في اللجنة الأولمبيه عن تواجد "سيدات الزمالك" في المجموعة الثانية بجانب فرق هليوبوليس والزهور و ٦ أكتوبر و سموحة والطيران وسبورتنج والمقاولون العرب.

وتقام البطولة بنظام دوري المرتبط بمشاركة فريق 15 عاما كفريق مرتبط مع الفريق الأول.

وقرر اتحاد الكرة الطائرة إقامة المباريات بداية من دور الـ 8 بنظام best of3

وحدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة يوم 3 نوفمبر المقبل لبداية البطولة، حيث يلتقي فريق الزمالك مع المقاولون العرب.

وحدد اتحاد الطائرة يومي الإثنين والجمعة من كل أسبوع موعدا لإقامة مباريات الدور التمهيدي.

ومن المقرر أن تتأهل 4 فرق من المجموعتين لخوض منافسات الدوري الممتاز.

وحرص حسام شكري المدير الفني لفريق ومحمد أنور المدرب العام على حضور مراسم القرعة.