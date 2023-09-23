فحوى رسالة من الرئيس الإيراني للعاهل السعودي وولي عهده بمناسبة اليوم الوطني

هنأ الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وأفادت وكالة «فارس» الإيرانية، بأن رئيسي، وجه رسالة إلى الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان، قال فيها إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية تتمتعان بالعديد من القواسم المشتركة السياسية والاقتصادية والثقافية، والتي ستكون داعمًا قويًا لصداقة الشعبين المسلمين وستعزز الأواصر المشتركة.

وأعرب رئيسي، في رسالته، عن أمله في أن تشهد العلاقات بين البلدين توسعا متزايدا في المجالات كافة في ظل الاستفادة من القواسم المشتركة العديدة بين البلدين.

ويحتفل السعوديون، في 23 سبتمبر من كل عام، باليوم الوطني والذي يوثق ذكرى توحيد البلاد وتغيير اسمها من مملكة الحجاز ونجد إلى المملكة العربية السعودية، في عام 1932.

وكان الرئيس الإيراني قد أرسل، الأسبوع الماضي، رسالتين إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تتصلان بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.