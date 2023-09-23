 معهد الفلك: تساوي ساعات الليل والنهار في القاهرة الأربعاء المقبل - بوابة الشروق
السبت 23 سبتمبر 2023 1:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل محترف في الدوري المصري 2022/2023؟





النتـائـج تصويت

معهد الفلك: تساوي ساعات الليل والنهار في القاهرة الأربعاء المقبل

أ ش أ
نشر في: السبت 23 سبتمبر 2023 - 1:31 م | آخر تحديث: السبت 23 سبتمبر 2023 - 1:31 م

كشف الدكتور ياسر عبد الهادي الأستاذ بمعمل أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن تساوي ساعات الليل والنهار تماما يوم الأربعاء المقبل في القاهرة، حيث ستشرق الشمس في الساعة ٦:٤٦ صباحا وتغرب في نفس الساعة ٦:٤٦ مساء.

وأوضح عبدالهادي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت، أن غالبية الناس تعتقد وتردد مقولة إن تساوي ساعات الليل والنهار يحدث يوم الاعتدال الخريفي أو يوم الاعتدال الربيعي، وهذه المقولة غير دقيقة علمياً.

وقال إن تساوي ساعات الليل والنهار تماما يحدث في هذين اليومين "الاعتدال الخريفي والربيعي" عند خط الاستواء فقط، والأفضل لأي مكان آخر أن نقول "تقارب طولي الليل والنهار".

وأضاف أن التساوي التام فيحدث حسب خط عرض المكان الذي يُحدث الفارق في المعادلة ويسبب تأخر هذا التساوي.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية قد أعلن بدء فصل الخريف في مصر ودول النصف الشمالي من الكرة الأرضية اليوم وطوله سيكون حوالي 89 يوما و19 ساعة و38 دقيقة حتى الانقلاب الشتوي في 21 ديسمبر القادم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك