قال النائب خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، إن مجلس الإدارة عقد اجتماعًا اليوم السبت، واتخذ قرارًا بالإجماع يتعلق بمناشدة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت: «نحن ندعم الرئيس وكل قراراته في الـ9 سنوات الماضية، واتخذنا قرارًا بالإجماع إن السيسي لازم يكمل المسيرة.. إحنا لسة هنفكر في حد جديد يبدأ من الصفر؟! عاوزين نكمل الإنجازات الكبيرة»، بحسب تعبيره.

وشدد على أهمية استكمال الرئيس السيسي للمسيرة في الفترة المقبلة؛ لتوفير حياة كريمة للمصريين، والحفاظ على المقدرات الوطنية وتماسك المجتمع المصري بكل طوائفه، واستمرار برنامج الإصلاح الشامل.

وأشاد بما شهدته الدولة المصرية من إنجازات على مختلف المستويات ومنها إقامة المدن الجديدة، وأكبر محطة لتوليد الكهرباء بالرياح، وأكبر محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، إضافة إلى ميكنة كل الخدمات الحكومية لمنع الفساد، وحملة 100 مليون صحة، ومحطات تنقية مياه الصرف الصحي للحفاظ على الثروة السمكية.

وذكر أن عهد الرئيس السيسي، شهد إقامة أكبر شبكة طرق لم تنشأ في تاريخ مصر، مضيفًا: «الطرق تخلق مدنًا جديدة وفرص عمل؛ لذلك نريد من الرئيس السيسي أن يكمل المسيرة للحفاظ على المكتسبات التي تحققت».

وناشدت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ولجانها النقابية على مستوي الجمهورية، اليوم السبت، الرئيس عبدالفتاح السيسي الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة؛ من أجل الحفاظ والاستمرار على مسارات التنمية التي أنجزتها الدولة في عهده.