آلاف يتظاهرون في ألمانيا للمطالبة بنظام تعليمي أفضل

تظاهر آلاف الأشخاص في كل أنحاء ألمانيا، اليوم السبت، للمطالبة بإحداث تحول في سياسة التعليم في جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك بمناسبة فعالية "يوم الاحتجاج الخاص بالتعليم".

وأعلن المنظمون أن عدد من خرجوا إلى الشوارع في كل أنحاء البلاد وصل حتى بعد ظهر اليوم إلى أكثر من 15 ألف شخص مشيرين إلى أن 7000 شخص تجمعوا في العاصمة برلين وحدها وساروا من بوابة براندنبورج إلى دار البلدية الأحمر.

في المقابل، قدرت الشرطة عدد الأشخاص الذين تجمعوا في وسط برلين بـ 4500 شخص.

ودعا إلى هذه المظاهرة تحالف (التحول التعليمي الآن) والذي يتألف من نقابات وجمعيات تعليمية وممثلين عن أولياء الأمور والتلاميذ.

وأفاد المنظمون بأن عدد من شاركوا في المسيرة في ميونخ جنوبي ألمانيا بلغ نحو 2000 شخص، ولم يتوافر بعد تقدير من الشرطة بخصوص عدد المشاركين في المسيرة هناك.

كانت الشرطة أفادت في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم بأن عدد من خرجوا في هذه المسيرة في كولونيا غربي ألمانيا قارب 2000 شخص، بينما قال المنظمون إن عددهم تجاوز 3000 شخص.

وتظاهر 530 شخصا في هامبورج شمالي ألمانيا وفقا للشرطة وانطلقوا من شارع يونجفرنشتيج حيث جابوا قلب المدينة ووصلوا إلى منطقة قريبة من محطة السكك الحديدية دامتور.

وينادي المتظاهرون بتوفير مدارس ومراكز رعاية نهارية شاملة وصالحة للمستقبل.

وذكر التحالف على صفحته الإلكترونية أن " ألمانيا تمر بواحدة من أصعب أزمات التعليم منذ تأسيس الجمهورية الاتحادية".

ويصل عدد الأطفال الذين لا يجدون أماكن لهم في الحضانات إلى حوالي مئات آلاف الأطفال في كل أنحاء ألمانيا، وأضاف التحالف أن " نقص أطقم المعلمين والمربين آخذ في التزايد بشكل مستمر ما أدى إلى نظام تعليمي متقادم ويعاني نقصا في التمويل وغير عادل اجتماعيا".

ويطالب التحالف بإنشاء صندوق خاص للتعليم بقيمة لا تقل عن 100 مليار يورو (على غرار الصندوق المخصص للجيش) من أجل ضخ استثمارات في مراكز الرعاية النهارية والمدارس.

ويطالب بعقد اتفاق يلزم كل الولايات بتدريب ما يكفي من المعلمين وبإعداد خطة تكفل توفير ما يكفي من المعلمين المدربين بشكل جيد لمراكز الرعاية النهارية.