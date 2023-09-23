المجلس العسكري في النيجر يصدر مذكرة اعتقال لـ 20 شخصا من الحكومة السابقة

أصدر المجلس العسكري في النيجر، مذكرات اعتقال بحق 20 شخصية من الحكومة السابقة.



وأوضحت وثيقة للدرك النيجري أن من بين هذه الشخصيات، رئيس وزراء الحكومة السابقة أوهومودو محمدو، ووزير الخارجية السابق حسومي مسعودو، وسفيرة النيجر في فرنسا عائشة بولاما، ووزير الطاقة السابق إبراهيم يعقوب، ووزير التجارة السابق ألكاش ألهدا، ووزيرة الصناعة السابقة قوروزا مقازي سلامو، ووزير الدولة السابق ريسا أغ بولا، وفقا لقناة (روسيا اليوم).



وأشارت إلى أن اللائحة تشمل كذلك مسئولين من مكتب الرئاسة ومستشارين، وجنرالَيْن اثنين أحدهما محمدو أبو تركة من الهيئة العليا لترسيخ السلام.



وتعتبر هذه الشخصيات هاربة، وهي مطلوبة بسبب تورطها في قضية خيانة وتآمر تهدف إلى تقويض أمن الدولة وسلطتها في أعقاب "أحداث تغيير النظام في 26 يوليو الماضي، وفق الوثيقة الصادرة عن وحدة الأبحاث التابعة للدرك النيجري".



وكانت "الخارجية النيجرية" ألغت الأسبوع الماضي أكثر من 990 جواز سفر دبلوماسيًا، خصوصًا جوازات سفر شخصيات مطلوبة أو جوازات عائدة لنواب ورؤساء مؤسسات سابقين.