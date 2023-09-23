تداول 460 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر خلال شهر أغسطس الماضي

أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، أن موانئ الهيئة شهدت خلال شهر أغسطس الماضي تداول 460 ألف طن بضائع عامة، وسجلت الصادرات 303 آلاف طن بضائع بنسبة زيادة 93% عن الواردات خلال نفس الفترة، والتي سجلت 157 ألف طن.

وأوضح البيان، في بيان اليوم، أن الصادرات حققت نسبة زيادة 34% عن الفترة المثيلة لعام 2022، فيما سجلت الواردات انخفاض بنسبة 48% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، وتركزت الزيادة بـ3 موانئ، وهي "السويس، نويبع، والحمراوين".

وشهد ميناء سفاجا تداول 294 ألف طن بضائع، بكمية وارد 133 ألف طن وصادر 161 ألف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 60 ألف طن بنسبة زيادة 32% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية وارد 19 ألف طن وصادر 41 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء السويس تداول 33 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 168% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية وارد 5 آلاف طن وصادر 28 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 73 ألف طن فوسفات.

ووجه اللواء محمد عبدالرحيم، رئيس الهيئة، بتقديم جميع التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات، وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع، وتوفير الخدمات للسفن المتراكمة على الأرصفة.

وأوضح أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية، وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات، من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية، إضافة إلى أعمال التطوير التي جرت بموانئ الهيئة، وزيادة مساحتها، وإنشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ، بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي، وتقديم الهيئة كل التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.