رئيس الوزراء العراقي يزور روسيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن الجانب العراقي يعمل على استكمال التحضيرات اللازمة لزيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى العاصمة الروسية موسكو خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وفق بيان نشرته وزارة الخارجية العراقية على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم السبت، جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير حسين أمس الجمعة، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، على هامش مشاركته في الأسبوع رفيع المستوى لاجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحسب البيان، جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الوزير العراقي، أن المباحثات بين الجانبين خلال الزيارة ستوفر فرصة مناسبة لبحث التعاون الثنائي بين الجانبين في المجالات السياسية والاقتصادية، مشيرًا إلى إمكانية عقد اجتماع اللجنة العراقية - الروسية المشتركة على هامش هذه الزيارة.

وكشف وزير خارجية روسيا، عن حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى تطلع بلاده إلى زيارة السوداني إلى موسكو خلال الأسابيع القليلة المقبلة.