مقتل خمسة أشخاص وإصابة 100 في انفجار بمصنع في تايوان

لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم، من بينهم رجال إطفاء وعمال وأصيب أكثر من 100 شخص في انفجار بمصنع في جنوب تايوان، حسبما ذكرت السلطات اليوم السبت.



ووقع الحادث في وقت متأخر من يوم الجمعة في مصنع "لونش تكنولوجيز" لصنع كرات الجولف في مقاطعة "بينجتونج".



وتواصلت عمليات البحث والإنقاذ طوال الليل وحتى الساعات الأولى من صباح السبت، حسبما قالت وكالة الأنباء المركزية.



ولا يزال رجال الإنقاذ يكافحون النيران صباح اليوم السبت.



ونقلت الوكالة عن السلطات قولها إن القتلى الخمسة هم ثلاثة من رجال الإطفاء علاوة على عامل وعاملة. كما لا يزال ما لا يقل عن خمسة أشخاص أخرين من بينهم رجل إطفاء محاصرين في مكان الانفجار.



وذكرت وكالة الأنباء المركزية أن الانفجار تسبب في انهيار جزء من مبنى المصنع، مما أدى إلى محاصرة العديد من الأفراد تحت الأنقاض.



واليوم السبت، كان عشرات المصابين يتلقون العلاج في المستشفى. وذكرت وسائل إعلام محلية أن عدد القتلى مرشح للارتفاع.