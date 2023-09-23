وضع خطة لتطوير مهارات الجهاز الإداري بالجامعة التكنولوجية في الأقصر

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قال الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، إن هناك آليات لوضع خطة تطوير وتعزيز مهارات الجهاز الإداري بالجامعة.

وأوضح زين الدين، أن الخطة تتضمن عقد ورش عمل ودورات تدريبية متقدمة لمواكبة التطور التكنولوجي وتأهيل الجهاز الإداري بالجامعة لضمها إلى صفوف الجامعات الرقمية الذكية، تنفيذاً للرؤية الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2030.

وأضاف رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، أنه في إطار ذلك وجه بتقديم تقرير مفصل بإنجازات ومتطلبات كل إدارة من وسائل داعمة لتحقيق التقدم والتطوير داخل كافة الإدارات.