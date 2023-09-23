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تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الإسماعيلية من ضبط عاطل بحوزته مخدرات وبندقيتين آليتين في الإسماعيلية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية اتجار عاطل"له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية - فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة التل الكبير وبحوزته (هيروين، 2 بندقية و4 خزينة وطلقات، ميزان حساس).

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على رصد وتتبع العناصر الإجرامية وخاصة حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.