جامعة الأقصر: بدء تسكين الطلاب في المدينة الجامعية أول أكتوبر

قال الدكتور حمدي حسين، رئيس جامعة الأقصر، إنه فيما يخص موعد التسكين بالمدن الجامعية للطلاب الجدد والقدامى، فإنه يتم تسكين جميع الطلاب المحققين لشروط التسكين بالمدن الجامعية بدءا من يوم الأحد الموافق 1/10/2023 بعد سداد رسوم الإقامة بالمدن الجامعية.

وأضاف حسين، أنه بالنسبة لطلاب الفرقة الإعدادي والأولى مستجدين يتم تسكينهم بعد ختم إيصال السداد من شئون الإقامة وذلك لاستلام عدد 2 صورة شخصية + 2 صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر + بطاقة الترشيح.

وأشار حسين، إلى أن ذلك للتأكد من صحة البيانات المدونة على نظام المدن الجامعية واستخراج الكارنيهات ويحرم من السكن كل من خالفت أوراقه الرسمية شروط القبول بالمدن الجامعية.