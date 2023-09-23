بابا الفاتيكان داعيا قادة أوروبا لتحمل مسئولياتهم: المهاجرون ليسوا غزاة

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، الدول الأوروبية إلى تحمل مسئوليتها تجاه المهاجرين، نافيا أن يكون المهاجرون قد غزوا القارة.

وحض البابا فرنسيس، السبت الحكومات الأوروبية لبذل المزيد من الجهود لرعاية المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط، قائلا: «هؤلاء الذين يخاطرون بحياتهم في البحر لا يغزون، بل يبحثون عن الترحيب»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف في ختام اجتماع للأساقفة والشباب من جميع أنحاء منطقة البحر المتوسط أن الهجرة هي واقع في هذا الزمن، وهي عملية تشمل ثلاث قارات حول البحر المتوسط ويجب إدارتها ببصيرة حكيمة تتضمن استجابة أوروبية.

يُذكر أنه في أغسطس الماضي، قال البابا فرنسيس، إن وضع المهاجرين في معسكرات اعتقال بشمال إفريقيا «أمر فظيع».

وجاءت تصريحات البابا فرنسيس خلال لقاء مع الصحفيين على متن الطائرة التي أعادته إلى روما من لشبونة.