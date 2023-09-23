رئيس وزراء الجابون: التدخل العسكري ضد بونجو كان أهون الشرين

قال رئيس وزراء الجابون الجديد، ريموند ندونج سيما، أمس الجمعة، إن التدخل العسكري ضد الرئيس الجابوني علي بونجو كان "أهون الشرين" في الجابون لتلافي حدوث "كارثة" في مواجهة "عرقلة انتخابية أخرى"، مشيرا إلى أنه سيعلن جدولا زمنيا للانتخابات "الأسبوع المقبل".

وتحدث ندونج سيما، الذي عينه قبل اسبوعين الجنرال بريس اوليجي نجيما قائد الانقلاب العسكري ضد الرئيس علي بونجو أونديمبا في 30 اغسطس الماضي، على منصة الأمم المتحدة قائلا: "أقف أمام هذه الجمعية الموقرة في سياق غير مسبوق بالنسبة لبلادي، الشاهدة على مرحلة مروعة بعد عملية انتخابية اتسمت بالفوضى واوقفتها قوات الدفاع والأمن"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ودعا المجتمع الدولي إلى عدم "إصدار أحكام غير محددة، وخلط الأمور بسهولة وبشكل منفصل عن الحقائق" في السياق السياسي الجابوني.

ورأى رئيس الوزراء الجابوني أن "إدانة مثل هذه العملية يعني التأكيد على أنه كان من الأفضل ترك الاشتباكات تجري وإحصاء عدد الضحايا لاحقًا، لأن لا أحد في المعارضة ولا أي أحد كان مستعداً للسماح بالمضي قدمًا بهذه الانتخابات".

وأوضح "كان أمام قوات الأمن الاختيار بين الاستعداد لقمع هذه الاحتجاجات ومواجهة المثول، عاجلا أم آجلا، أمام المحاكم الدولية بسبب مسئولياتها، أو اتخاذ قرار بوقف عملية مزورة وخطيرة تمس باللحمة الوطنية".

وأضاف ندونج سيما أن "هذا التدخل العسكري دون إراقة الدماء كان أهون الشرين"، وأقر بأن "الوضع الراهن" ليس هو الحل، متحدثا عن إصلاحات وانتخابات "ضمن إطار زمني معقول بالنسبة للجميع".

وأشار إلى أنه سيعلن، الأسبوع المقبل، عن جدول زمني لمشاورات بين الطبقة السياسية والمجتمع المدني، فضلا عن "تسلسل مختلف المراحل التي ستفضي إلى انتخابات جديدة".