شتوتجارت يفوز على دارمشتاد ويتصدر الدوري الألماني

قلب فريق شتوتجارت تأخره بهدف أمام ضيفه دارمشتاد إلى فوز 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، في الجولة الخامسة من الدوري الألماني (بوندسليجا)، ليعتلي صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت.

وتقدم دارمشتاد بهدف أحرزه دان أكسيل زاجادو، لاعب شتوتجارت، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 17، ثم تعادل شتوتجارت عن طريق إنزو ميلوت في الدقيقة 22 وأضاف سيرهو جيراسي الهدف الثاني في الدقيقة 32 لينتهي الشوط الأول بتقدم شتوتجارت 2 / 1.

وفي الشوط الثاني، سجل سيرهو جيراسي الهدف الثاني له والثالث لشتوتجارت في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع شتوتجارت رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، بشكل مؤقت، وتوقف رصيد دارمشتاد عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر الأخير.