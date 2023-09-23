روسيا: سقوط 4000 جندي أوكراني بين قتيل وجريح في أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، سقوط نحو 4 آلاف جندي أوكراني ما بين قتيل وجريح خلال الفترة من 17 وحتى 23 سبتمبر، في مناطق متفرقة في نطاق ما تسميه موسكو «العملية العسكرية الخاصة».

وأفادت الدفاع الروسية، في بيان حول سير العمليات خلال الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر الجاري، بقتل نحو 445 عسكريًا أوكرانيًا على محور خيرسون، ونحو 515 عسكريًا أوكرانيًا على محور زابوروجيه، ونحو 435 عسكريًا أوكرانيًا على محور كراسني ليمان ما بين قتيل وجريح، ونحو 215 عسكريًا أوكرانيًا على محور كوبيانسك، ونحو 1455 عسكريًا أوكرانيًا على محور جنوب دونيتسك، ونحو 950 عسكريًا أوكرانيًا على محور دونيتسك.

وكشفت الدفاع الروسية النقاب عن مجموع خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية المواجهات، بواقع تدمير 477 طائرة و249 طائرة هليكوبتر و7067 طائرة بدون طيار و438 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات و1071 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى و1154 قاذفة صواريخ متعددة و6502 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، بالإضافة إلى 13351 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

وأضافت أنه خلال المعارك الجوية دمرت المقاتلات الروسية وأنظمة الدفاع الجوي خلال الأسبوع، سو 24 وميغ 29 وطائرتين هجوميتين من طراز سو 25 تابعة لسلاح الجو الأوكراني في مناطق نيكولاييف وزابوروجيا.

ونوهت أيضا بأنه على مدار أسبوع، دمرت أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية 257 طائرة دون طيار أوكرانية، كما اعترضت 46 صاروخ "هايمارس" وتسعة صواريخ كروز وثلاثة صواريخ "هارم" مضادة للرادار.