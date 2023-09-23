الكويت: عمليات الإنتاج والتصدير لم تتأثر جراء حريق بمصفاة الأحمدي

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، أن عمليات الإنتاج والتصدير لم تتأثر جراء حريق اندلع في وحدة بمصفاة ميناء الأحمدي مساء أمس الجمعة.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، ليل السبت عن نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود الناطق باسم شركة البترول الوطنية غانم العتيبي، قوله إن عمليات الإنتاج والتصدير استمرت وفق برنامجها المعتاد.



وذكر أن حريقا اندلع في الوحدة رقم 35 التابعة للمنطقة السادسة في مصفاة ميناء الأحمدي مساء أمس، مضيفا أن فرق الإطفاء التابعة للشركة تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق الذي لم يسفر عن وقوع إصابات.