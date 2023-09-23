بثت قناة القاهرة الإخبارية، لقطات مصورة تظهر ميناء درنة وقد تحول إلى مكب للجثث للسيارات والحطام، بفعل الخسائر الكارثية التي خلفتها العاصفة دانيال.

وقالت القناة، في تقرير، إنّ الميناء الذي كان يستقبل سفن البضائع والركاب وينطلق منه الصيادون، أصبح عبارة عن مكب للجثث والسيارات والركام.

جاء ذلك بعد الفيضانات التي ضربت المدينة، وجرفت أحياء كاملة من المدينة نحو البحر، في حين يخلو الميناء حاليا من العمال والصيادين، فيما تواصل فرق البحث عملها في محاولة لانتشال ما استقر في قعر الميناء.

يُذكر أنه في العاشر من سبتمبر الجاري، اجتاحت العاصفة دانيال مناطق الشرق الليبي، وخلفت دمارا واسعا في مناطق عدة، بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر.