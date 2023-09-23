اتحاد الصناعات المصرية يتطلع لزيارة العراق نوفمبر المقبل لزيادة الصادرات

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كشف محمد البهى رئيس لجنة التعاون العربى باتحاد الصناعات المصرية، عن إعداد الاتحاد لزيارة كبيرة لدولة العراق بهدف زيادة الصادرات لها فى شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف البهى لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن الزيارة تأتى بعد تلقى اتحاد الصناعات خطابا من العراق لطلبات تصديرية بقيمة إجمالية ١٠ مليارات دولار.

وأوضح رئيس اللجنة أن التبادل التجارى بين مصر والعراق تراجع بشكل كبير خلال السنوات السابقة، مشيرا إلى أن أبرز السلع المستهدف تصديرها والتى طلبتها حكومة العراق تتمثل فى مواد البناء لإعادة الإعمار والسلع الغذائية.

وبحسب أحدث بيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية فإن حجم التبادل التجارى بين مصر والعراق وصل إلى ٥٠٠ مليون دولار سنويا، وهو ما يمثل نسبة ضئيلة للغاية من حجم التجارة الخارجية للبلدين مع العالم.

وتأمل الحكومة فى الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنويا.

وبحسب بيانات سابقة لوزارة التجارة والصناعة، سجلت الصادرات المصرية العام الماضى نحو 31 مليار دولار.

ورفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات فى موازنة العام الجارى إلى 28 مليار جنيه مقابل 6 مليارات جنيه خلال موازنة العام الماضى.

تواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، تتمثل فى شح بالعملة الأجنبية، وضغوط على الجنيه المصرى بعد تخفيض قيمته ثلاث مرات منذ مارس 2022، لتصل نسبة تراجعه إلى 50% مقابل الدولار الأمريكى منذ مارس من العام الماضى.