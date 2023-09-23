دراسة تكشف عن أفضل وقت تمرين للوقاية من السكري

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كشفت دراسة أمريكية حديثة، عن الوقت الأفضل للتمارين الرياضية لتقليل العرضة لمرض السكري؛ للمساعدة في الحفاظ على صحتهم لاستثمار الوقت بفعالية أعلى عند اختيار موعد التمرين اليومي.

وذكر موقع "ميديكال إكسبرس"، أن فريقا من جامعة هارفارد تتبع أكثر من 93 ألف شخص بالخمسينيات والستينيات من العمر على مدار أسبوع؛ لمقارنة مواعيد التمرين بمعدل انخفاض خطر السكري.

وجد الفريق، أن التمرين الصباحي يقلل العرضة بنسبة 10%، بينما وقت الظهر والعصر يقلل بنسبة 9%.

وأضافت الدراسة، أن التمرين المسائي بعد السادسة مساء لا يعطي أي تأثير إيجابي بالوقاية من السكري.

ورجحت الدراسة، أن تأثير موعد التمرين على الأكل والنوم وتأثره بهما، يلعب دورا في درجة الوقاية من السكري.

وتابعت الدراسة، أن التحركات اليومية العادية تصنف كتمرين واقي من السكري، وإن لم تكن تحركات ضمن تمارين رياضية.

يذكر أن دراسة سابقة أكدت أن الصباح هو الأفضل للحصول على أفضل تأثير للتمارين على إنقاص الوزن.