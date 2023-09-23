يواصل مجمع اللغة العربية بالقاهرة، برئاسة الدكتور عبدالوهاب عبدالحافظ رئيس المجمع، عطاءه العلمي واللغوي والأدبي، حيث أصدر العدد 147 من مجلة مجمع اللغة العربية بتاريخ شهر "صفر 1443هــ/ نوفمبر 2021م".

ويقول الدكتور عبدالحكيم راضي، عضو المجمع، ورئيس تحرير المجلة في تصديره للعدد 147 من مجلة المجمع: "عزيزي القارئ هذا هو العدد الـ147 من أعداد مجلتنا، وهو كسابقه يحوي قسمًا من البحوث التي قُدِّمَت في مؤتمر الدورة الـ85، ما أُلقي في جلسات المؤتمر، وما قُدِّم للمؤتمر ولم يتسع الوقت لإلقائه".

وتابع: "تمشّيًا مع موضوع المؤتمر اللغة العربية في وسائل الاتصال الحديثة، ظفر هذا العدد من المجلة وهو يضم القسم الثاني من بحوث المؤتمر المشار إليه بجملة من البحوث في صميم الموضوع، منها واقع اللغة العربية في وسائل التواصل الاجتماعي، والتهجين اللغوي في وسائل التواصل الاجتماعي لدى فئة الشباب.. مخاصمة أم مرافقة؟، ومنها آليات التواصل في الحملات الإعلانية التلفزيونية".

ومن بينها أيضا بحث لافت من المنظور التاريخي، هو "شواهد من حوسبة العربية الفصحى في فكر الخليل وأثره في الدرس اللغوي العربي"، وهو يؤكد أن فكر الخليل بن أحمد "ت: 170هـ" الذي شغل العلماء قديمًا ولَفَتَهُمْ يأبى إلا أن يلفتهم ويشغلهم في عصرنا الحاضر أيضًا.

كما يضم العدد أيضا -من خارج موضوع العربية ووسائل التواصل الاجتماعي- بحثان لأستاذين من المستعربين، أحدهما من جمهورية طاجيكستان، يتحدث عن تجربته في الترجمة من العربية إلى اللغة الروسيّة؛ ممثِّلًا بترجمته لكتاب الحيوان للشيخ الرئيس ابن سينا، أما البحث الآخر فيتناول الرمز في شعر أحد المتصوفين الجزائريين من العصر الحديث، وصاحبه هو عضو مؤتمر المجمع من فرنسا.





- الأبحاث المنشورة بالعدد



أما الأبحاث المنشورة بالعدد 147 من مجلة المجمع، فهي: "تأليف المدونات في اللغة العربية، خطة لتوحيد المنهجية" للدكتور حس بشير صديق، و"واقع اللغة العربية في وسائل التواصل الاجتماعي" للدكتور عبدالله عسيلان، و"الدلالات والمقاصد من ترجمة كتاب الحيوان لابن سينا، من اللغة العربية إلى الروسية، وغايته العلمية من تأليفه" للدكتور سيد رحمن سليمانوف، و"آليات التواصل في الحملات الإعلانية التلفزيونية" للدكتورة إيمان السعيد جلال، و"التهجين اللغوي في وسائل التواصل الاجتماعي لدى فئة الشباب مخاصمة أم مرافقة؟" للدكتور صالح بلعيد، و"الرمز في الشعر الصوفي عند الشيخ الجزائري أحمد العلاوي (ت: 1934م)" للدكتور إيريك جوفروا، و"شواهد من حوسبة العربية الفصحى في فكر الخليل وأثره في الدرس اللغوي العربي" للدكتور صادق أبو سليمان.

جدير بالذكر أن مجلة المجمع نتاج فريق عمل دؤوب مكون من رئيسه المشرف العام، والدكتور عبدالحكيم راضي عضو المجمع، رئيس التحرير، ومصطفى سيد الشيمي مدير التحرير، وفوزي عبدالمنعم مبروك نائب مدير التحرير، وخالد محمد مصطفى مستشارًا فنيًّا، وعمرو حمدي الجندي محررًا لغويًّا، وحسين عبدالسلام خاطر محررًا فنيًّا.

- كيفية الحصول على إصدارات ومحلات المجمع؟



يمكنكم الحصول على إصدارات مجمع اللغة العربية بما فيها المجلة، عن طريق التوجه لمقر المجمع في 15 شارع عبدالعزيز أباظة بالزمالك منذ الصباح للظهيرة لشرائها بمقابل مادي غير باهظ.