تايوان ترصد 24 طائرة صينية داخل منطقة الدفاع الجوي

رصدت وزارة الدفاع التايوانية، 24 طائرة، تابعة لسلاح الجو الصيني لجيش التحرير الشعبي، داخل منطقة الدفاع الجوي لتايوان، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقال وزير الدفاع الوطني، تشيو كو تشنج، أمس الجمعة، إن التحركات الصينية حول تايوان، كانت "غير طبيعية"، مشيرا إلى التدريبات البرمائية الأخيرة بالإضافة إلى التدريبات التي أجرتها تايبيه في إقليم "فوجيان" الصيني، حسب صحيفة "تايبيه تايمز" اليوم السبت.



وأبلغت تايوان عن زيادة في النشاط العسكري الصيني، خلال الأسبوع الماضي، حيث تعمل عشرات من المقاتلات والطائرات بدون طيار وقاذفات القنابل والطائرات الأخرى بالإضافة إلى السفن الحربية بمختلف أنحاء البلاد.



وقال تشيو، للصحفيين في الهيئة التشريعية في تايبيه "تحليلنا الأولي هو أنهم سيجرون تدريبات مشتركة في سبتمبر، بما في ذلك التدريبات البرية والبحرية والجوية والبرمائية



وأضاف تشيو أن "وضع العدو في الآونة الأخيرة غير طبيعي تماما".



جاءت التصريحات في أعقاب بيان صادر عن الوزارة أمس الأول الخميس، يفيد بأنها تراقب الأنشطة الصينية، بالقرب من خليج "داتشنج" في إقليم "فوجيان".