العاصفة الاستوائية أوفيليا تصل إلى اليابسة في ولاية نورث كارولينا الأمريكية

وصلت العاصفة الاستوائية أوفيليا إلى اليابسة في وقت مبكر من، اليوم السبت، في ولاية نورث كارولينا حيث زاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير من احتمالات تشكل منخفض استوائي جديد في المحيط الأطلسي.

وقال المركز الوطني للأعاصير، إن مركز العاصفة وصل إلى اليابسة بالقرب من جزيرة إميرلاد آيل في أقصى شرقى ولاية نورث كارولينا حوالي الساعة 0615 صباحا مع رياح مستدامة قصوى تبلغ 70 ميلا في الساعة، بحسب صحيفة أورلاندو سنتينل.

واعتبارا من الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي، كانت أوفيليا تقع على بعد حوالي 40 ميلا شمال غرب كيب لوكاوت و95 ميلا شمال شرق كيب فير، وتتحرك شمالا بسرعة 13 ميلا في الساعة مع رياح انخفضت إلى 65 ميلا في الساعة.

وتمتد رياح قوة العاصفة الاستوائية حتى 310 ميلا. ومع تحركها إلى الداخل، من المتوقع أن تضعف العاصفة وتصبح من توابع الإعصار الاستوائى الليلة أو صباح الأحد.