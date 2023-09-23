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بعد انقطاع دام 4 سنوات، عادت الفرق الموسيقية الباكستانية بقوة للمشاركة في فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته السادسة عشر، وذلك بمشاركة فريد أياز وأبو محمد.

وتتزامن مشاركة الفرقة الباكستانية في مهرجان سماع مع الذكرى الـ 75 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وباكستان.

وبحسب بيان لسفارة باكستان في القاهرة، أذهلت أجواء الموسيقى الروحية من خلال الأداء الرائع لفريد أياز وأبو محمد وبقية الأعضاء، الحضور، و نال اداؤهم اعجاب الجمهور المتنوع الذى حضر حفل افتتاح مهرجان سماع.

وانطلقت فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته السادسة عشر الذي يترأسه الفنان إنتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر، الجمعة، ويستمر حتى 28 من نفس الشهر.

ويشارك في المهرجان من الفرق والدول 30 فرقة منهم الكونغوبرازفيل وتتارستان وباكستان والبوسنة والصين وجيبوتي والجزائر واليونان ورومانيا وجنوب السودان وإندونسيا واليمن وقبرص ومصر، بالإضافة إلى مشاركة خاصة لفرق سورية مقيمة في مصر.