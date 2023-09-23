 سناء منصور في مئوية محمد حسنين هيكل: جورنالجي بكل ما تحمله الكلمة من قيمة كبيرة - بوابة الشروق
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سناء منصور في مئوية محمد حسنين هيكل: جورنالجي بكل ما تحمله الكلمة من قيمة كبيرة

أحمد علاء
نشر في: السبت 23 سبتمبر 2023 - 5:06 م | آخر تحديث: السبت 23 سبتمبر 2023 - 5:06 م
قالت الإعلامية سناء منصور، إن «الأستاذ» محمد حسنين هيكل هو الأوحد فيما قدم وأعطى للصحافة المصرية والعربية.

وأضافت خلال برنامجها «السفيرة عزيزة» عبر شاشة «dmc»، اليوم السبت، أن هيكل كان جورنالجي بكل ما تحمله الكلمة من قيمة كبيرة.

وأشارت إلى مرور 100 عام كاملة على مولد محمد حسنين هيكل، وتحديدا في 23 سبتمبر 1923، موضحة أن أسرته كانت متوسطة الحال، وأن والدته استطاعت أن تزرع بداخله شخصية عظيمة.

وتابعت: «كانت كل يوم بالليل تحكيله قصة الظاهر بيبرس والأميرة ذات الهمة، وهذا تغلغل في أحشاء ومخ وإحساس محمد حسنين هيكل».

ولفتت إلى هيكل امتلك حماسا لتغيير العالم، وأن يؤثر فيه بالسلاح الأقوى وهو سلاح الكلمة، الذي يمكنه أن يغير مصير شعوب بأكملها.

ومرت 100 عام كاملة على مولد محمد حسنين هيكل، الذي يملك مسيرة طويلة في الصحافة والتاريخ والسياسة.

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