مقتل شخصين على الأقل بينما تستعر حرائق الغابات في صقلية

ذكرت الشرطة الإيطالية، اليوم السبت، أن حرائق الغابات في جزيرة صقلية الإيطالية الواقعة في البحر الأبيض المتوسط أودت بحياة شخصين على الأقل.

وأفادت الشرطة بأن رجلا لقي حتفه أثناء إخلاء منزله في ترابيتو قرب باليرمو عاصمة الجزيرة، ولقت امرأة - 42 عاما، حتفها قرب بلدة تشيفالو أثناء محاولة إخراج خيول من اسطبل يحترق.

وتم نقل أكثر من 700 مصطاف من فندق إلى مكان آمن، لكنهم تمكنوا من العودة ليلا، وفقا للسلطات المحلية.

وتمثل حالة الطقس مؤخرا في صقلية، بما في ذلك درجات الحرارة التي تفوق 35 درجة مئوية وموجة الجفاف، ظروفا مناسبة لاندلاع حرائق الغابات، التي أججتها الرياح الساخنة التي هبت من أفريقيا.

وتضرر الجزء الشمالي من صقلية بصفة خاصة، وتم الاضطرار إلى إخلاء أحد المباني في حرم جامعي في باليرمو.

وفضلا عن ذلك، تم إغلاق عدة مدارس وجزء من الطريق السريع بالجزيرة، وتعمل طائرات إطفاء الحرائق على إخماد ألسنة اللهب بلا توقف.