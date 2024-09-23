وزيرا الخارجية الإيراني والسعودي يبحثان سبل تعزيز قضايا العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس الأحد مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.



وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء بأن وزير الخارجية الإيراني التقى اليوم الأحد على هامش مشاركته في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بنظيره السعودي وبحث الجانبان قضايا ذات الاهتمام المشترك.



كما أكدت وكالة "واس" السعودية أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين لمتابعة مسار العلاقات الثنائية، إضافة إلى مناقشة المستجدات في قطاع غزة.

وافتتحت الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، منذ يوم الثلاثاء 10 سبتمبر الجاري.