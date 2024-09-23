انكماش النشاط في القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال سبتمبر

سجل القطاع الخاص في منطقة اليورو انكماشا جديدا في سبتمبر، مما يشير لتراجع الاقتصاد أكثر، بحسب استطلاع مجمع أجرته مؤسسة إس أند بي جلوبال اليوم الإثنين.

وتراجع الناتج المجمع الأولي لمؤشر بنك هامبورج التجاري لمديري المشتريات الصادر عن إس أند بي، إلى 9ر48 نقطة في سبتمبر من 51 نقطة في أغسطس.

وكان التراجع في النشاط التجاري الإجمالي مدفوعا بزيادة الانخفاض في النشاط الصناعي، حيث تراجع الإنتاج للشهر الـ18 على التوالي.

غير أن نشاط الأعمال الخدمية واصل النمو وكانت وتيرة النمو هي الأضعف منذ فبراير. وتراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى أدنى مستوى خلال 9 أشهر مسجلا 8ر44 نقطة من 8ر45 نقطة في الشهر السابق.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي 5ر50 نقطة في سبتمبر متراجعا من 9ر52 نقطة في أغسطس. وانخفض الناتج الإجمالي للمرة الأولى خلال سبعة أشهر وسط انخفاض في الطلبيات الجديدة. وتراجعت الأعمال الجديدة بأشد وتيرة منذ يناير.

وعاد القطاع الخاص الفرنسي إلى الانكماش بعد ارتفاع في النشاط على صلة بدورة الألعاب الأولمبية، وانضم إلى ألمانيا حيث كانت وتيرة الانخفاض هي الأوضح منذ فبراير.