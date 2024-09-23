دراسة حديثة: عصير الرمان يساعد على الوقاية من مشاكل القلب

تعد أمراض القلب بين الأكثر انتشارا، ولكن التغذية الجيدة تساعد في الوقاية من حدوث أمراض القلب أو في تخفيف مضاعفاتها، وبينت إحدى الدراسات الحديثة فوائد عصير الرمان للوقاية من أمراض القلب.

وذكر موقع "نيتشرل ساينس"، أن فريقا من جامعة مشهد الإيرانية درس تأثير عصير الرمان على 700 شخص بـ11 تجربة ودراسة مختلفة.

ولاحظ الفريق، أن عصير الرمان خافض جيد لبروتين سيري النشط والذي يرتبط تراكمه في الدم بمشاكل القلب والمشاكل الأيضية مثل الكوليسترول والسكري أيضا.

وأوضح الفريق لسبب غير معروف، أن تناول ما لا يزيد عن الربع لتر يوميا من عصير الرمان يعطي الفائدة المطلوبة، وتنخفض الفائدة مع تخطي حاجز الربع لتر يوميا.

وتجدر الإشارة إلى ارتباط عصير الرمان في دراسات سابقة بفوائد علاجية لمرض تكيس المبايض وبحل مشاكل البدانة أيضا.

ورجحت الدراسة، أن يكون توافر مواد عديدة من الفينول بعصير الرمان هو سبب فوائده العلاجية، حيث تلك المواد مضادة للالتهابات والأكسدة.