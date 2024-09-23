 تحاول ابتزاز الدولة.. الرئيس الجزائري يتوعد لوبيات الاستيراد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تحاول ابتزاز الدولة.. الرئيس الجزائري يتوعد لوبيات الاستيراد

وكالات
نشر في: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 4:31 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 4:31 ص

شدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الأحد على أنه لا يسمح أبدا باختلاق الندرة (شح السلع) في الأسواق مهما كانت أسبابها.

وأمر الرئيس تبون خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء مسؤولي وزارة التجارة بالمزيد من اليقظة لمحاربة لوبيات الاستيراد التي تحاول ابتزاز الدولة.

ودعا إلى سحب تراخيصهم وسجلاتهم التجارية فور إثبات تورطهم.

كما دعا الرئيس تبون إلى التحضير لمرسوم رئاسي ينظم التجارة الخارجية بما فيها عمليات التصدير التي تتطلب دراسات جدوى مالية واقتصادية دقيقة للسوق الوطنية والدولية حتى لا يتحول التصدير إلى نقمة ومصدر للندرة واختلال للسوق الوطنية.


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