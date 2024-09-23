كييف تتهم روسيا بانتهاك القانون البحري للأمم المتحدة بسبب جسر القرم

اتهمت أوكرانيا اليوم الاثنين روسيا رسميا خلال جلسة استماع في هولندا، بانتهاك القانون البحري للأمم المتحدة فيما يتعلق بضمها لشبه جزيرة القرم في عام 2014

ويجري نظر القضية بعد ثمانية أعوام من تقدم كييف بشكوى لمحكمة التحكيم الدائمة، وهي محكمة دولية مقرها مدينة لاهاي الهولندية، بسبب تشييد موسكو لجسر القرم لربط شبه الجزيرة بالبر الرئيسي لروسيا.

وسمح الجسر الذي يبلغ طوله 19 كيلومترا فوق مضيق كيرش لروسيا بالسيطرة على الوصول من بحر أزوف إلى البحر الأسود ، وهو ما يمكن أن يعيق قدرة أوكرانيا على القيام بعمليات التجارة الدولية من موانئها الشرقية المهمة ومن بينها ماريوبول.

يذكر أن ساحل أوكرانيا على بحر أزوف يخضع بالكامل لاحتلال القوات الروسية بعدما شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير عام 2022.

وقال ممثل أوكرانيا أنطون كورينيفيتش للمحكمين في بيانه الافتتاحي في قصر السلام: "روسيا تريد الاستيلاء على بحر آزوف ومضيق كيرتش لنفسها. الجسر غير قانوني ويجب هدمه".