 محافظ الجيزة يعاين جهود السيطرة على حريق نشب بديكور أحد مواقع التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ الجيزة يعاين جهود السيطرة على حريق نشب بديكور أحد مواقع التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي

يارا صابر
نشر في: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 10:47 م | آخر تحديث: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 10:47 م

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، موقع الحريق الذي نشب بديكور أحد مواقع التصوير بمدينة الانتاج الإعلامي لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية فى إخماده.

وأكد المحافظ، اغنه فور اندلاع الحريق توجهت قوات الحماية المدنية للتعامل الفوري معه، حيث تم الدفع بعدد من سيارات إلاطفاء وتمت السيطرة على الحريق تمامًا والحد من انتشاره إلى أماكن أخرى ولم ينجم عن الحريق أي خسائر في الأرواح.

ولفت المحافظ، إلى أنه جاري الان عمليات التبريد للإطمئنان على السيطرة على الحريق تماما وتباشر أجهزة التحقيق المعنية التحقيقات اللازمة في هذا الشأن.

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