وفاة الليتوانية برانكوفسكايا الناجية من محرقة الهولوكوست عن عمر يناهز 102 عام

أعلنت الجالية اليهودية في ليتوانيا اليوم الاثنين، وفاة فانيا برانكوفسكايا، إحدى أشهر الناجيات من المحرقة النازية (الهولوكوست) في البلاد، عن عمر يناهز 102 عام.

ونجت برانكوفسكايا من الحي اليهودي في العاصمة فيلنيوس قبل أن تصبح مناضلة في صفوف المقاومة ثم صعدت درجات سلم الشهرة لاحقا كناشطة للناجيات من المحرقة.

وفي بيان له، أشاد الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا ، ببرانكوفسكايا، التي ولدت في فيلنيوس عام 1922.

وبعد أن احتلت القوات الألمانية المدينة في يونيو 1941، اضطرت للعيش في الحي اليهودي حتى تمت تصفيته في سبتمبر 1943.

ثم بدأت برانكوفسكايا العمل السري ، وانضمت إلى مجموعة حزبية يهودية.

وبعد انتهاء الحرب ، كرست برانكوفسكايا حياتها المهنية لإحياء ذكرى الهولوكوست.

وتم إنتاج العديد من الأفلام عن حياتها ، وتم تكريمها في كل من ليتوانيا وألمانيا.