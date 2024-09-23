أتلتيكو مدريد يحدد طبيعة إصابة أزبيليكويتا ومدة غيابه

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حدد نادي أتلتيكو مدريد مدة غياب مدافعه المخضرم سيزار أزبيليكويتا بسبب إصابة عضلية في ساقه اليسرى تعرض لها في مباراة أمس الأحد ضد رايو فاليكانو (1-1).

وأعلن "الأتلتي" اليوم الاثنين عبر قنواته الرسمية: "أزبيليكويتا يعاني من إصابة عضلية في ساقه اليسرى، وفقا للفحوصات التي خضع لها اللاعب"، دون تحديد مدة غياب النجم الإسباني.

ويتطلب هذا النوع من الإصابات حوالي 3 أسابيع للتعافي من الإصابة، حسب حجم التمزق العضلي ومدى تطور حالة اللاعب.

وبالتالي سيغيب على الأقل عن المباريات الأربع، التي تسبق فترة التوقف الدولي المقبلة، (سيلتا فيجو وريال مدريد وبنفيكا وريال سوسيداد)، على أن يكون جاهزا لمباراة الإياب أمام ليجانيس في 20 أكتوبر المقبل.

وجاء في البيان الطبي لأتلتيكو مدريد: "سيخضع المدافع لجلسات علاج طبيعي وعمل تأهيلي في صالة الألعاب الرياضية، وسيحدد تطور إصابته موعد عودته للمنافسة".

ولعب أزبيليكويتا 5 من أصل 7 مباريات لفريقه هذا الموسم، خاضها كلها ضمن التشكيل الأساسي.