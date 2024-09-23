تعيين فيصل المقداد نائبا للرئيس السوري بشار الأسد

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، مرسوماً بتسمية فيصل المقداد نائباً لرئيس الجمهورية. وفوض المرسوم المقداد بمتابعة تنفيذ السياسة الخارجية والإعلامية في إطار توجيهات الرئيس الأسد، وفقا لما أعلنته الرئاسة السورية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكان المقداد (70 عاما) يشغل منصب وزير الخارجية منذ نوفمبر 2020 خلف لوزير الخارجية الراحل وليد المعلم.

وبموجب المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الاثنين، والخاص بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، تم تعيين بسام صباغ خلفاً لفيصل المقداد في منصب وزير الخارجية والمغتربين. وكان صباغ يشغل منصب نائب وزير الخارجية وقبل ذلك كان مندوب سوريا في الأمم المتحدة.

والتحق المقداد المنحدر من قرية غصم في ريف درعا في جنوب البلاد، بالسلك الدبلوماسي عام 1994، وانضم في عام 1995 إلى الوفد السوري في الأمم المتحدة، قبل أن يعين في عام 2003 مندوباً دائماً لسوريا لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وفي عام 2006، عاد إلى سوريا بعد تعيينه نائباً لوزير الخارجية. وعمل بشكل وثيق مع وليد المعلم، وكان يرافقه في معظم اجتماعاته ومؤتمراته. ومع تدهور الحالة الصحية للمعلم، عقد المقداد بعض المؤتمرات الصحفية الخاصة بوزارة الخارجية.

ويحمل المقداد إجازة في الأدب الإنجليزي من جامعة دمشق عام 1978، كما حصل على دكتوراه في الأدب الإنجليزي من جامعة تشارلز في براج بجمهورية التشيك عام 1993.

ويتحدث المقداد العربية والإنجليزية، ويلم بالتشيكية والألمانية، وهو متزوج وله ولد وابنتان، وفقا للموقع الرسمي لوزارة الخارجية السورية.