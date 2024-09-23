عمرو أديب عن إصابات أسوان: بعد 48 ساعة ننتظر كلمة بيع وشراء

طالب الإعلامي عمرو أديب، الحكومة، بتقديم توضيح صريح وواضح، بشأن إصابات النزلات المعوية في منطقتي أبو الريش ودراو بمحافظة أسوان، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة أنها ستصدر بيانا خلال 48 ساعة، عقب الانتهاء من صدور نتائج التحاليل.

وشدد خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر شاشة MBC" مصر" مساء الأحد، على ضرورة تقديم إجابة قاطعة حول وجود مشكلة من عدمه، قائلا "بعد 48 ساعة أنا منتظر منكم كلمة بيع وشراء، يا إما فيه حاجة، يا مفيش حاجة، وأنتم عارفين الناس بتسأل على إيه، وأنا صدقك لو قلت لي مفيش حاجة، أو يا شعب مصر فيه حاجة ومصدرها هذه الجهة، كلامي لا يحتاج إلى شخص ذكي ولا لماح."

وأعرب عن تفهمه لتعامل الحكومة بحساسية مع الموضوع، مشددا أن سلامة المواطن المصري هي الأولوية، قائلا: "أتفهم تعامل الإدارة المصرية مع الموضوع بحساسية شديدة، لكن عايز أقول لحضراتكم: سلامة المواطن وحياته في أسوان والاطمئنان عليه، من في أسوان ليسوا من سويسرا في النهاية مواطن مصري، وأنا اشعر به ونمرة واحد عايز أطمئن على أخي المواطن المصري، ونمرة 2 فكر في سياحة واللي أنت عايزه؛ لكن نمرة واحد واثنين وثلاثة هو المواطن المصري".

وشدد أنه ليس من العيب الكشف عن وجود مشكلة في حال ثبوتها، لا سيما وأن هذه المشكلات تحدث نتيجة ظروف قاهرة لا يتحمل أحد مسؤوليتها، متابعا: "لو في حاجة مفيهاش عيب دي مسالة ناتجة عن ظروف قهرية أنت غير مسئول عنها، أو قول لي يا شعب مصر، الموضوع بسيط الناس تناولت طعام ملوث وحصل تسمم أو فيروس، وأنا أول واحد هصدقك واشتريك".

واختتم قائلًا: "هذا الموضوع إن لم تكن دقيقا في وصفه؛ فلن تستطيع التغطية عليه، فهذه الأشياء لا تخفى، وبصراحة المحافظ شرب مياه كثير أوي مش عارف بكرا صحته هتبقى عاملة إيه! كلامي هزار طبعا".