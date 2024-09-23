هل اختلطت مياه الشرب بالصرف الصحي في دراو وأبو الريش؟ شركة مياه أسوان توضح

رد المهندس عبد الصبور الراوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، على احتمالية اختلاط مياه الشرب بمخلفات الصرف الصحي في قريتي دراو وأبو الريش، قائلا: "قد تكون، لأن هذه المناطق عبارة عن بيارات صرف، ومن الممكن أن تختلط مع وصلة البيت".

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن شركة المياه كلفت بإحلال وتجديد الخطوط القديمة والمتهالكة التي مضى على تركيبها 20 و30 عامًا، بالإضافة إلى البدء في تركيب منظومة الصرف الصحي بالمنطقتين.

وحول احتمالية أن يكون سبب النزلات المعوية نتيجة إلقاء مخلفات الصرف الصحي من البيارات إلى التربة الزراعية، أكد أن شركة المياه تحدد أماكن مخصصة للتخلص من المخلفات؛ ولكن بعض المواطنين يلجؤون إلى التخلص منها في أماكن بعيدة عن أعين الوحدة المحلية.

وأكد أن وزير الإسكان شدد على فرض غرامات ومصادرة عربات الكسح المخالفة، لافتا أن عربات الكسح ستكون تحت تصرف الوحدة المحلية؛ لمنع التخلص العشوائي مخلفات الصرف الصحي، قائلا: "عربات الكسح ستكون تحت تصرف الوحدة المحلية لمنع رمي المخلفات في أي مكان؛ لأن أحيانا هذه السيارات ترمي في النيل ونرى سلوكيات سيئة"