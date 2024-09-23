السفارة السعودية في لبنان تلغي حفل استقبال اليوم الوطني

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان إلغاء حفل استقبال اليوم الوطني السعودي الـ94، وذلك تقديراً للظروف الأمنية التي يمر بها لبنان وما تشهده المناطق اللبنانية اليوم من تصعيد خطير.

وقالت السفارة في بيان، نقلته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الاثنين، إن الإلغاء يأتي احترامًا لأرواح الضحايا المدنيين في لبنان وغزة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارات العدو الإسرائيلي المتمادية على البلدات والقرى الجنوبية منذ صباح اليوم، أدت حتى اللحظة إلى مقتل 100 شخص وإصابة أكثر من 400 آخرين.

ونوهت في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، مساء الاثنين، أن «من بين الشهداء والجرحى أطفال ونساء ومسعفون».

وفي وقت سابق، دعت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، مستشفيات في جنوب وشرق البلاد للاستعداد لاستقبال جرحى الغارات الإسرائيلية على المنطقة.

وطلبت وزارة الصحة من المستشفيات الواقعة في جنوب البلاد وشرقها لوقف العمليات غير الطارئة؛ لإفساح المجال لمعالجة جرحى الغارات الجوية المكثفة، التي تشنها إسرائيل الاثنين، تزامنا مع دعوتها السكان للابتعاد عن مواقع حزب الله.