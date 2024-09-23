محافظ الإسماعيلية يسلم عقود المحال التجارية في سوق الجمعة المطور للتجار

سلم اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، عقود المحال التجارية بسوق الجمعة المطور لعدد من التجار، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على القوانين المنظمة للسوق من خلال دراسة تشكيل مجلس أمناء للسوق من التجار لتنظيم العمل به، ومساعدة الجهاز التنفيذي في حل كل المشكلات التي تواجههم، مشددًا على ثقته في نجاح التجربة التي ستمثل مسئولية مجتمعية للتجار للحفاظ على السوق وتحسين بيئة العمل به وحل المشكلات التي تواجههم في وقتها.



وأشار "جلال"، في بيان اليوم الإثنين، إلى ضرورة مراعاة الالتزام بنظافة السوق، والحفاظ على الشكل الجمالي للمحافظة بشكل عام ومحو الوجه المظلم عن سوق الجمعة، والذي أصبح صداعًا مزمنًا في قلب محافظة الإسماعيلية، والعمل على توفير مكان آمن للبائع والمواطن.

ودعا المحافظ، كل تجار المحافظة لإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالتعاقد على باقي المحال والمفروشات بسوق الجمعة والاستفادة من مميزات التعاقد، حفاظًا على حقوق الدولة وأصحاب المحال، مشددًا على تسهيل إجراءات التعاقد مع المواطنين الراغبين في تحرير عقود داخل السوق المطور، وتقديم جميع الخدمات والتسهيلات لهم.

ونوه بالتعاقد مع إحدى شركات النظافة لرفع القمامة من السوق وإزالة المخلفات في أوقات مختلفة، فيما منح مهلة التعاقد على المحال والفروشات لمدة 9 سنوات حتى نهاية الأسبوع الجاري، نظرًا للإقبال الشديد من المواطنين لتحرير العقود.