ووكر قائد مانشستر سيتي يتهم الحكم بتوريطه في هدف لصالح أرسنال

بدا كايل ووكر قائد مانشستر سيتي محبطا بسبب قرار الحكم مايكل أوليفر الذي ورطه في الهدف الأول لأرسنال خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 2/2 بين الفريقين في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مساء الأحد.

واستدعى الحكم الظهير الأيمن لمنتخب إنجلترا لمناقشته، ليستغل ريكاردو كالافيوري لاعب أرسنال فرصة وجود ثغرة، ويسجل هدف التعادل بعدما تقدم مانشستر سيتي بهدف إرلينج هالاند.

وتقدم أرسنال في النتيجة 2 / 1 بهدف جابرييل، لكنه دفع ثمنا غاليا لطرد لاعبه لياندرو تروسارد في نهاية الشوط الأول، ليسجل جون ستونز التعادل في الثواني الأخيرة.

وصرح ووكر عبر إذاعة راديو 5 لايف "لم أذهب إلى الحكم بل هو من قرر استدعائي مع بوكايو ساكا".

وأضاف "طالما أن الحكم استدعائي، فكان يجب عليه الانتظار لحين عودتي إلى مكاني قبل تمرير الكرة فوقي، فإذا ذهبت إلى الحكم بإرادتي وتركت مكاني لتحملت مسؤولية الخطأ، ولكنه استدعى قائدي الفريقين من أجل تهدئة اللاعبين".

وأوضح "عدت إلى زملائي لأطالبهم بالتركيز وعدم ارتكاب أخطاء ساذجة، وضرورة تجاوز هذا الموقف، لكنني فوجئت بالكرة فوق رأسي".

وأتم كايل ووكر تصريحاته "إذا كنت حارس مرمى لتم السماح لي بالطبع بالعودة إلى مكاني، فأنا مدافع، وأنا خط الدفاع الأول داخل الملعب، كان من المفترض أن يسمح لي الحكم بالعودة إلى مكاني ثم يطلق صافرته لاستكمال اللعب".